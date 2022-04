UN-Generalsekretär António Guterres wird nach seinem Besuch in Moskau auch in die Ukraine reisen.

«Er wird ein Arbeitstreffen mit Außenminister Dmytro Kuleba haben und am 28. April von Präsident Wolodymyr Selenskyj empfangen werden», teilten die Vereinten Nationen am Freitag (Ortszeit) in New York mit.