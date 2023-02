Im Tarifkonflikt des Öffentlichen Dienstes will die Gewerkschaft Verdi nun mehrere Flughäfen bestreiken.

Geplant sind an diesem Freitag ganztägige Arbeitsniederlegungen in München, Frankfurt, Hamburg und Stuttgart, Dortmund, Hannover und Bremen, wie die Gewerkschaft in der Nacht zu Mittwoch mitteilte.