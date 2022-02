Es geht ums Wie

Ein kurzer Rückblick in den November 2021. Auch der Klimagipfel in Glasgow konnte den hohen Erwartungen nicht standhalten, die zuvor an ihn gestellt wurden.

Immerhin aber rangen sich die Staaten gegenseitig ab, die Länder des Südens stärker zu unterstützen, die Abholzung der Wälder zu stoppen, den Methan-Ausstoß zu verringern, und dies: Erstmals schaffte es ein Passus in eine gemeinsame Abschlusserklärung, der eine Abkehr von der Kohleverbrennung in Aussicht stellt. 100 Tage ist das alles her. Zeit also, eine Bilanz zu ziehen? Nein, eigentlich nicht.