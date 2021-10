Flugschüler gewinnen gegen Lufthansa

Frankfurt/Main

Die Lufthansa-Tochter Lufthansa Aviation Training (LAT) hat versucht, die Ausbildung mehrerer hundert Pilotinnen und Piloten nicht selbst zu Ende führen zu müssen. Doch das Arbeitsgericht in Frankfurt am Main hat LAT vergangene Woche in etwa zehn Fällen verurteilt, die Ausbildung „unverzüglich aufzunehmen“.

Von Christian Althoff