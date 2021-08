Nicht einmal drei Wochen ist es her, dass die Zeitungsgruppe WESTFALEN-BLATT eine Spendenaktion zugunsten von Kindertagesstätten im Ahrtal, die durch die Flutkatastrophe zerstört wurden, gestartet hat. Mehr als 180.000 Euro an Spenden sind bereits zusammenkommen – unsere Leserinnen und Leser zeigen sich ausgesprochen großherzig.

Gemeinsam mit den Aktionspartnern, den „Westfälischen Nachrichten“ und der Zeitungsgruppe Münsterland, sind insgesamt mehr als 850.000 Euro erreicht.

Die Resonanz ist so überwältigend, dass der Kreis der Empfänger inzwischen auf sieben Kitas verschiedener Träger ausgeweitet wurde. Verwendet werden soll das Geld für die pädagogische Ausstattung. Zwar ist für Gebäude und die nötigste Grundausstattung voraussichtlich gesorgt – doch vieles, was die Arbeit in einer Kita erst ausmacht und über die Jahre angeschafft wurde, ist zerstört.

Ramona Kasper, Gesamtleiterin bei der Katholischen Kita gGmbH Koblenz, nannte etwa Bewegungs-Module und Motorik-Parcours in den Gruppenräumen, technische Ausstattung und vernünftig angelegte Außengelände: „Wir sprechen von entwicklungsförderlicher Raumgestaltung.“ Für die betroffenen Kitas laufen die Planungen, wie in den kommenden Wochen und Monaten der Betrieb gewährleistet werden kann.