Hilfe bei Steuer-Anzeige

Düsseldorf

Auch die NRW-Finanzverwaltung bietet im Internet Hilfestellungen zur Meldung von Steuerhinterziehungsfällen an – gegebenenfalls in anonymer Form. Anders als in Baden-Württemberg besteht aber nicht die Möglichkeit, die Verdachtsmeldung unmittelbar online abzusenden.

Von Andreas Kolesch