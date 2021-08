Hilfe für weitere Kitas

Bielefeld

Diese Hilfsbereitschaft ist überwältigend: Vor nicht einmal zwei Wochen haben wir, die Zeitungsgruppe WESTFALEN-BLATT, eine Spendenaktion zugunsten der Kindertagesstätten St. Pius in Bad Neuenahr-Ahrweiler sowie St. Johannes der Apostel in Dernau initiiert. Innerhalb dieser kurzen Zeit haben unsere Leserinnen und Leser schon nahezu 150.000 Euro gespendet für die beiden durch das Hochwasser zerstörten Einrichtungen im Ahrtal, in denen insgesamt 140 Kinder betreut werden.