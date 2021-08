Hunderte Teststellen in NRW schließen

Düsseldorf

Die Tage der flächendeckenden Bürgerteststellen sind gezählt. Nach der neuen Corona-Schutzverordnung für Nordrhein-Westfalen, die an diesem Freitag in Kraft tritt, müssen vollständig Geimpfte und Genesene nirgends mehr einen Coronatest vorlegen – auch nicht in der Disco, bei Hochzeitsfeiern oder beim Besuch im Pflegeheim, wie ein Sprecher von NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Donnerstag betonte.