Ist sie die nächsteVerteidigungsministerin?

Vor wenigen Wochen war am heimischen Bundeswehrstandort in Au­gustdorf (Kreis Lippe) Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) zu Besuch und erklärte, dass sie gerne Verteidigungsministerin bliebe. Heute klingt das noch mehr wie Wunschdenken.

Plötzlich Verteidigungsministerin? Marie-Agnes Strack-Zimmermann beim Wahlkampf in Bielefeld.

Ihre mögliche Amtsnachfolgerin heißt Marie-Agnes Strack-Zimmermann. In ei­ner Bundesregierung mit FDP-Beteiligung hätte die 63-Jährige aus Düsseldorf gute Chancen auf den Posten. Dass sie die Expertise und auch die Durchsetzungskraft hätte, hat die Politikerin am Freitag bei einer Wahlkampfveranstaltung in Bielefeld mehr als nur angedeutet.