Kabul kapituliert, der Westen versagt: Alles vergeblich

Taliban-Kämpfer auf dem Vormarsch: Am Sonntagmorgen begann der Sturm auf die Hauptstadt Kabul; nur wenig später kapitulierten die Regierung.

Afghanistan ist gefallen. Zwei Wochen haben die Taliban benötigt, um die von den USA und ihren Partnern ausgebildete und ausgerüstete Armee zu besiegen. Dass die Islamisten die Macht übernehmen, stand fest. Dass es so schnell ging, überraschte selbst die westlichen Regierungen. Die schauen nun so hilf- wie machtlos zu und versuchen zu retten, was zu retten ist; vor allem das eigene Botschaftspersonal.