Kalenderblatt 2022: 17. Oktober

Was geschah am...

42. Kalenderwoche, 290. Tag des JahresNoch 75 Tage bis zum JahresendeSternzeichen: WaageNamenstag: Ignatius

HISTORISCHE DATEN

2017 - Ein kurdisch geführtes Militärbündnis vertreibt die Terrormiliz IS nach mehr als viermonatigen Kämpfen aus ihrer syrischen Hochburg Al-Rakka.

2012 - Die US-Polizei verhaftet einen jungen Mann aus Bangladesch, der mit einer gut 450 Kilogramm schweren Bombe in einem Kleinlaster das Gebäude der Notenbank Fed nahe der Südspitze Manhattans in die Luft jagen wollte.

2007 - Die Kultusminister der Bundesländer beschließen in Bonn einstimmig einheitliche Bildungsstandards in den Schuljahren vor der Reifeprüfung. Ein bundesweites Zentralabitur lehnen sie jedoch ab.

1997 - In Belgien wird der aus Ungarn stammende Pastor Andras Pandy verhaftet, der seine beiden Ehefrauen und vier seiner acht Kinder umgebracht hat.

1987 - Neonazis überfallen in der Ost-Berliner Zionskirche ein Konzert der Band Element of Crime. Sie schlagen Besucher und skandieren rassistische Parolen.

1982 - Der 16-jährige Fußballfan Adrian Maleika stirbt an Hirnblutungen. Der Bremer war am Vortag am Rande eines Pokalspiels von HSV-Anhängern verletzt worden. Maleika ist das erste Todesopfer nach Krawallen von Fußball-Hooligans in Deutschland.

1977 - Ein Bahnerpresser verübt einen Anschlag auf den Italia-Express Kopenhagen-Rom bei Emmendingen (Baden-Württemberg). 23 Menschen werden verletzt. 1978 wird ein Freiburger festgenommen und 1979 zu lebenslanger Haft verurteilt.

1882 - In der Berliner Philharmonie gibt das im Mai des Jahres neu gegründete Berliner Orchester unter der Leitung von Ludwig von Brenner sein erstes Konzert unter dem Namen «Philharmonisches Orchester».

1777 - Der Sieg der Amerikaner über die Briten bei Saratoga (im heutigen US-Bundesstaat New York) leitet eine Wende im Unabhängigkeitskrieg ein.

GEBURTSTAGE

1972 - Eminem (50), amerikanischer Rapper («Kamikaze»)

1972 - Tarkan (50), türkischer Popsänger («Simarik», «Sikidim»)

1957 - Uwe Kolbe (65), deutscher Lyriker («Hineingeboren», «Bornholm II», «Vaterlandskanal - Ein Fahrtenbuch»)

1934 - Christian Bruhn (88), deutscher Schlagerkomponist und Produzent («Marmor, Stein und Eisen bricht», «Wunder gibt es immer wieder»)

1912 - Papst Johannes Paul I., gestorben 1978 nach einem Pontifikat von nur 33 Tagen

TODESTAGE

2012 - Wolfgang Menge, deutscher Film- und Fernsehautor (Film «Millionenspiel», Serien «Stahlnetz», «Ein Herz und eine Seele»), geb. 1924

1967 - Pu Yi, letzter chinesischer Kaiser 1908-12, geb. 1906