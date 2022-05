Kalenderblatt 2022: 3. Mai

Was geschah am ...

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind.

HISTORISCHE DATEN

2021 - In Berlin wird der mutmaßliche Verfasser von rechtsextremen Drohschreiben mit dem Absender «NSU 2.0» festgenommen. Empfänger der Schreiben mit volksverhetzenden, beleidigenden und drohenden Inhalten waren meist Personen des öffentlichen Lebens, vor allem aus der Medienwelt und der Politik.

2020 - Ein Landeunternehmen venezolanischer Regierungsgegner an der Küste nördlich der Hauptstadt Caracas scheitert. Exilanten und angeworbene US-Söldner wollten die Regierung von Präsident Nicolás Maduro stürzen. Sicherheitskräfte töten acht Eindringlinge und verhaften 17, darunter zwei US-Amerikaner.

2010 - Die Vereinigten Staaten verfügen über 5113 Atomsprengköpfe. Die Zahl wird zum ersten Mal seit der Einführung der Atombombe in das US-Arsenal 1945 genannt.

2007 - In Praia da Luz an der portugiesischen Algarve-Küste verschwindet die dreijährige Britin Madeleine McCann. Die Eltern bitten in einer europaweiten Medienkampagne um Hilfe.

2002 - Mit einem Zusatz zur Europäischen Menschenrechtskonvention schaffen 36 europäische Staaten die Todesstrafe endgültig ab.

1992 - Auf ihrem ersten Bundesparteitag entscheidet sich die ostdeutsche Bürgerrechtsbewegung Bündnis 90 für ein Zusammengehen mit den westdeutschen Grünen.

1979 - Margaret Thatcher siegt mit den Konservativen bei den britischen Unterhauswahlen. Sie wird die erste europäische Regierungschefin.

1957 - Der Bundestag verabschiedet das Gesetz über die Gleichberechtigung von Männern und Frauen.

1947 - In Japan tritt erstmals eine demokratische Verfassung in Kraft, worin der früher als Gott verehrte Kaiser nur mehr als «Symbol des Staates und der Einheit des Volkes» bezeichnet wird.

GEBURTSTAGE

1978 - Franziska Giffey (44), deutsche Politikerin (SPD), Regierende Bürgermeisterin von Berlin seit 2021, Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 2018-2021

1968 - Bärbel Bas (54), deutsche Politikerin (SPD), Präsidentin des Deutschen Bundestags seit 2021

1947 - Götz Aly (75), deutscher Historiker («Hitlers Volksstaat»)

1942 - Henning Frenzel (80), deutscher Fußballspieler, Nationalspieler der DDR

1927 - Günter Schröter, deutscher Fußballspieler, Nationalspieler der DDR, gest. 2016

TODESTAGE

2017 - Daliah Lavi, israelische Sängerin («Oh, wann kommst Du?») und Schauspielerin (James-Bond-Film «Casino Royale»), geb. 1942

1987 - Dalida, französische Sängerin («Am Tag, als der Regen kam») und Schauspielerin, geb. 1933