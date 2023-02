Kalenderblatt 2023: 21. Februar

Was geschah am...

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind.

8. Kalenderwoche, 52. Tag des JahresNoch 313 Tage bis zum JahresendeSternzeichen: FischeNamenstag: Germanus, Petrus

HISTORISCHE DATEN

2022 - Der russische Präsident Wladimir Putin erkennt die selbst ernannten Volksrepubliken Luhansk und Donezk im Osten der Ukraine als unabhängige Staaten an und befiehlt die Entsendung von Truppen in die umkämpften Gebiete. Die USA und die EU protestieren und kündigen Sanktionen an.

2018 - Der investigative Journalist Jan Kuciak und seine Verlobte werden im Dorf Velka Maca in der westlichen Slowakei erschossen. Der 27-Jährige hatte Geschäftsbeziehungen der organisierten Kriminalität zu Regierungskreisen aufgedeckt. Ministerpräsident, Kultus- und Innenminister treten zurück.

2013 - Der Bundestag verabschiedet ein neues Wahlrecht für Bundestagswahlen. Künftig gibt es bei Überhangmandaten für eine Partei automatisch Ausgleichssitze für die anderen Parteien.

2003 - Die Bundeswehrreform mit Milliarden-Einsparungen soll Luft für neue Aufgaben vor allem bei Auslandseinsätzen schaffen. Die Krisenbewältigung im Ausland soll künftig oberste Priorität haben.

1973 - Israelische Bomber schießen eine libysche Boeing 727 über der Halbinsel Sinai ab, nachdem der Pilot sich geweigert hatte, israelischen Landungsanweisungen zu folgen. 108 Menschen kommen ums Leben, fünf überleben.

1968 - Die «Hamburg» - nach 30 Jahren das erste Übersee-Passagierschiff, das auf einer deutschen Werft entstand - läuft in Hamburg vom Stapel.

1958 - Der britische Designer Gerald Holtom präsentiert seinen Entwurf des Peace-Zeichens, heute eines der berühmtesten Protestsymbole der Welt. Es entstand durch Übereinanderlegen der Buchstaben «N» und «D» (Nuclear Disarmament) aus dem Winkeralphabet der Schifffahrt. Der Kreis symbolisiert die Erde.

1878 - Das erste Telefonbuch der Welt erscheint in New Haven im US-Bundesstaat Connecticut. Es enthält keine Telefonnummern, sondern nur die genau 50 Namen derer, die ein Telefon besitzen. Verbunden wird man vom Amt.

1808 - Russische Truppen marschieren in das damals schwedische Finnland ein. Damit beginnt ein russisch-schwedischer Krieg, an dessen Ende 1809 Schweden Finnland an Russland abtreten muss.

GEBURTSTAGE

1983 - Daniel Ek (40), schwedischer Manager, Mitgründer und Chef von Spotify

1963 - Karl Lauterbach (60), Deutscher Mediziner und Politiker (SPD), Bundesgesundheitsminister seit 2021

1963 - Michael Antwerpes (60), deutscher Moderator (ARD-«Sportschau»)

1943 - Paul Kirchhof (80), deutscher Jurist, Richter am Bundesverfassungsgericht 1987-1999

1933 - Nina Simone, amerikanische Jazzsängerin («I Put a Spell on You», «My Baby Just Cares for Me»), gest. 2003

TODESTAGE

2018 - Billy Graham, amerikanischer Evangelist, genannt «Maschinengewehr Gottes», einflussreicher Führer des evangelikalen Christentums in den USA bis 2000, geb. 1918

2018 - Ulrich Pleitgen, deutscher Schauspieler («Familie Dr. Kleist», «Die Männer vom K3»), geb. 1942