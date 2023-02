Kalenderblatt 2023: 28. Februar

Was geschah am...

9. Kalenderwoche, 59. Tag des JahresNoch 306 Tage bis zum JahresendeSternzeichen: FischeNamenstag: Romanus, Silvana, Sirin

HISTORISCHE DATEN

2022 - In seinem neuen Bericht drängt der Weltklimarat (IPCC) erneut zu mehr Tempo beim Kampf gegen die Klimaerwärmung. Die Erderhitzung führe bereits zu gefährlichen Veränderungen in der Natur, Milliarden Menschen seien betroffen. Armut zwinge immer mehr von ihnen dazu, ihre Heimat zu verlassen.

2018 - Drei Tage nach den Winterspielen von Pyeongchang hebt das Internationale Olympische Komitee die Sanktionen gegen Russland wegen systematischen Dopings auf.

2013 - Die EU-Kommission bemängelt die Stickstoffdioxid-Belastung in so gut wie allen deutschen Ballungsräumen. 33 Städte sollten diese rasch und notfalls mit drastischen Mitteln reduzieren.

2013 - Mit dem Rücktritt von Papst Benedikt XVI. endet um 20:00 Uhr sein achtjähriges Pontifikat.

1986 - Der schwedische Ministerpräsident Olof Palme wird in Stockholm von einem unbekannten Attentäter auf offener Straße erschossen. Erst 2020 wird der mutmaßliche Täter ermittelt, der allerdings zu diesem Zeitpunkt schon verstorben war.

1975 - In London rast ein voll besetzter U-Bahn-Zug ungebremst in die Endstation Moorgate und bohrt sich in eine Wand. Der Zug geht in Flammen auf. 43 Tote werden geborgen, 74 Fahrgäste schwer verletzt.

1963 - Bei der Eiskunstlauf-WM im norditalienischen Cortina d'Ampezzo gewinnt das deutsche Meisterpaar Marika Kilius und Hans-Jürgen Bäumler erstmals den Titel.

1933 - Carl von Ossietzky, Schriftsteller, Pazifist und Herausgeber der «Weltbühne», wird in Berlin von den Nationalsozialisten verhaftet. 1938 stirbt er an den Folgen der Haft in mehreren Konzentrationslagern. Während seiner Haftzeit wird ihm 1936 der Friedensnobelpreis zuerkannt.

1933 - Reichspräsident Paul von Hindenburg unterzeichnet die Notverordnung «zum Schutz von Volk und Staat», mit der die politischen Grundrechte außer Kraft gesetzt werden (die sogenannte Reichstagsbrandverordnung).

GEBURTSTAGE

1998 - Jana und Sophia Münster (25), deutsche Schauspielerinnen («Hanni und Nanni»)

1953 - Paul Krugman (70), amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler und Buchautor, Wirtschaftsnobelpreis 2008

1948 - Mike Figgis (75), britischer Filmregisseur («Cold Creek Manor - Das Haus am Fluss», «Leaving Las Vegas»)

1938 - Hans Berger (85), deutscher Gewerkschaftsfunktionär, Erster Vorsitzender der IGBE 1990-1997

1938 - Klaus Staeck (85), deutscher Grafiker und Plakatkünstler (Plakat im Bundestagswahlkampf 1972: «Deutsche Arbeiter! Die SPD will euch eure Villen im Tessin wegnehmen!»), Präsident der Akademie der Künste Berlin 2006-2015

TODESTAGE

2015 - Yasar Kemal, türkischer Schriftsteller («Memed mein Falke»), Friedenspreis des Deutschen Buchhandels 1997, geb. 1923

2011 - Jane Russell, amerikanische Schauspielerin («Geächtet», «Blondinen bevorzugt»), geb. 1921