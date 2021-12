Käßmann: „Schade“

Die Kritik daran wird leise und zwischen den Zeilen geäußert. „Schade“ nennt das Margot Käßmann. „Denn wer sich auf Gott beruft, sieht sich ja in Verantwortung vor einer größeren Instanz. Und zeigt, dass er darum weiß: Nicht alles liegt in der eigenen Kraft und Macht“, so die ehemalige Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD). Weiter schreibt Käßmann in ihrem Beitrag für die „Bild“: „Es ist gut, dass die Kirchen dem neuen Bundeskanzler gratuliert und Gottes Segen gewünscht haben. Menschen in der Politik, die sich christlich verankert wissen, dürfen gewiss sein, dass ihr Glaube und ihre Glaubensgemeinschaft sie tragen. Und wer sich nicht religiös gebunden versteht, darf dennoch der Fürbitte der anderen gewiss sein.“

