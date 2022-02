Kein zweites Kabul

Steht nach dem Abzug aus Afghanistan bald auch ein Ende des Bundeswehr-Einsatzes in Mali bevor? Fast auf den Tag genau vor sechs Monaten haben die radikal-islamischen Taliban Kabul erobert und einen fluchtartigen Abzug der internationalen Militärkoalition aus dem Land provoziert.

Französische Soldaten in Mali

Nun haben Frankreich und andere europäische Partner das Ende ihres Anti-Terror-Einsatzes im afrikanischen Mali angekündigt. Für die Bundeswehr wird dies Folgen haben. Deutschland ist an dem Anti-Terror-Einsatz zwar nicht beteiligt, stützt sich aber bei EU-Ausbildungsmission und UN-Stabilisierungsmission zu­mindest in Teilen auch auf Fähigkeiten der Franzosen. Wenn die frühere Kolonialmacht Frankreich, die in Afrika strategische Interessen verfolgt, aus Mali abzieht, ist es bis zum Ende der deutschen Militär­mission nicht mehr weit.