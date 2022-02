In der Ukraine zeigt sich, wie auch im Jahr 2022 imperialistische Großmannssucht eines einzelnen politischen Führers ein Land, das auf eine Zukunft unter westlicher Fahne setzte, innerhalb weniger Stunden in den blanken Horror stürzt.

Kommentar zu Ukraine und Angst in Deutschland

Durch Kriegseinwirkung zerstörtes Gebäude in der ukrainischen Hauptstadt Kiew.

An einem Tag gehen die Ukrainer noch zur Arbeit, am nächsten Tag werden sie von Explosionen geweckt, stehen mit gepackten Koffern da, verlieren Angehörige, schlafen in U-Bahn-Schächten.