Dritter «Drachenreiter» von Cornelia Funke

Vor mehr als 20 Jahren hat Cornelia Funke den Drachen Lung das erste Mal in die Lüfte geschickt. Im neuen Band nimmt die Bestseller-Autorin ihre Leser mit auf eine Reise in die Tiefen des Meeres.

Neuseeland, Himalaya, Kalifornien und der Pazifische Ozean. Im neuen «Drachenreiter»-Buch, nimmt Cornelia Funke ihre Leserinnen und Leser mit auf eine neue Reise rund um die Welt - und damit auch in ihre alte Heimat Malibu.

Der dritte Band der Reihe heißt «Der Fluch der Aurelia». Die ist ein gigantisches, leuchtendes Fabelwesen aus der Tiefsee, das sowohl Hoffnung und neues Leben als auch Tod und Verderben in die Welt bringen kann.

Im dritten «Drachenreiter» rücken der Junge Ben und sein Drache Lung fast schon ein wenig in den Hintergrund, denn das wichtigste Abenteuer dürfen seine Schwester Guinever, seine Mutter Vita und eine verloren geglaubte Freundin der Familie Wiesengrund in den beeindruckenden Tiefen des Meeres erleben. «Drachenreiter»- und Funke-Fans müssen dennoch nicht auf fesselnde Abenteuer, knisternde Spannung und liebevolle Beschreibungen von Natur, Mensch und Tier verzichten.

Wer Funke-Bücher mag, wird auch beim «Fluch der Aurelia» wiederkehrende Motive erkennen. Freundschaften, Gemeinschaft und Zusammenhalt etwa. Und auch der neue «Drachenreiter»-Band ist eine Liebeserklärung an die Welt mit ihrer schützenswerten Flora und Fauna - Fabelwesen hin oder her. Funkes Bücher öffnen den Lesern die Augen für den achtsamen Blick auf die eigene Lebenswelt.

Die neue «Drachenreiter»-Geschichte wechselt immer wieder die Perspektiven. Ob aus der Sicht eines Kupfermenschen, des Erzählers und Beobachters, des Homunkulus und treuen Ben-Freundes Fliegenbein, der zu einer Robbe gewordenen Schwester Guinever - die Leserinnen und Leser haben dadurch immer einen kleinen Wissensvorsprung, was das Mitfiebern noch aufregender macht.

Auch an Land müssen von Ben, Lung, Barnabas Wiesengrund und seinen Freunden viele Herausforderungen gemeistert werden. Dafür sorgen allein schon die Begegnungen mit dem Erzfeind der Wiesengrunds - Cadoc Aalstrom. Der will die Ankunft der Aurelia, die die Saat für vier neue Fabelwesen mit sich bringt, für sich nutzen. Er erhofft sich Unsterblichkeit und ist natürlich bereit, dafür alle anderen zu opfern. Und das kann - aufgrund der Macht der Aurelia, wenn sie zornig ist - tatsächlich das Ende der Fabelwesen bedeuten.

Die Unterwasser-Welt, die Funke mit ihren Worten lebendig werden lässt, strahlt eine beeindruckende Ruhe aus. Tiere und Fabelwesen sprechen über Bewegungen, Lichter und ihre Hände oder Flossen miteinander. Man möchte direkt in den Taucheranzug steigen und ihr in die Tiefe unter der Wasseroberfläche folgen und selbst die Wesen und Orte entdecken.

Wie immer hat sich Funke dabei von der Welt um sich herum inspirieren lassen, wie sie der Deutschen Presse-Agentur sagt. Und doch sei der dritte «Drachenreiter» in dieser Hinsicht auch aufwendiger gewesen. «Ich musste sehr viel recherchieren, weil ich so gut wie nichts über das Meer wusste und immer noch bestürzt bin, wie wenig ich über diesen bedeutsamen Teil unseres Planeten weiß.»

Doch nicht nur die Fabelwesen, auch die echten Menschen und Orte faszinieren beim Lesen. Die Inspirationen dafür kamen auch aus Funkes jahrelanger Wahlheimat in Kalifornien. Nach dem Vorbild ihres Gärtners Alfonso Fuentes beispielsweise, der 2018 ihre Avocadofarm vor den in Malibu wütenden Waldbränden gerettet hatte, hat Funke eine Figur erschaffen. «Meine Dankeschöns werden niemals genug sein. Seine Gegenwart war immer magisch für mich. Er hat mir so viel über die Natur beigebracht. Natürlich ist er nicht genau die Figur, die im Buch vorkommt. Aber ich glaube, Alfonso wird sich in vielem wiedererkennen.» Funke ist im Sommer nach 16 Jahren in den USA nach Italien umgezogen und lebt nun vorerst in der Toskana.

Die deutsche Autorin hat den ersten «Drachenreiter» 1997 im Hamburger Dressler-Verlag veröffentlicht. Es ist Verlagsangaben zufolge mit mehr als 700 000 verkauften Exemplaren eins von Funkes erfolgreichsten Kinderbüchern.

Wenn Funke ein neues Buch schreibt, beginnt das in der Regel mit großen Notizbüchern. Darin formuliert sie erste Gedanken und malt zudem auch gleich die Figuren und Orte aus ihrer Vorstellung. «Während ich schreibe, sind die Buntstifte immer auf dem Tisch. Inzwischen sind meine Notizbücher eine ganz dichte Mischung aus Zeichnung und Schreiben.» Das helfe, wenn Funke nach dem Lektorat ihre Bücher illustriert und die Skizzen aus den Notizbüchern die Grundlage dafür sind. Auch im neuen «Drachenreiter» finden sich wieder Funkes Zeichnungen.

Besonders sei beim dritten Drachenreiter auch gewesen, dass sie das Buch nicht auf Deutsch, sondern auf Englisch geschrieben hat. «Ich war sehr überrascht, wie leicht es ging. Bei dem Stoff bietet sich das wirklich an, weil er leichtfüßiger ist. Da kommt das Englische einem entgegen.» Gemeinsam mit ihrer Lektorin in Deutschland habe sie das Buch deshalb aber im Grunde dreimal fertig stellen müssen - die englische Version, die Übersetzung und die deutsche Endfassung. «Der Arbeitsprozess war so, als würde man ein kleines Boot über den Ozean rudern.»

Das neue Buch erscheint nun zeitgleich auf Deutsch und Englisch. Auch das von Rainer Strecker gesprochene Hörbuch ist bereits erhältlich und entwickelt beim Hören mindestens den gleichen Sog wie das Buch.

- Cornelia Funke: Drachenreiter 3. Der Fluch der Aurelia, Dressler Verlag, ISBN 978-3-7513-0026-1.