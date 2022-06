7,59 Millionen sehen «Tatort» mit Heike Makatsch

Der letzte «Tatort»-Krimi vor der Sommerpause hat am Sonntagabend die TV-Konkurrenz in den Schatten gestellt.

7,59 Millionen (29,9 Prozent) schalteten ab 20.15 Uhr die Episode «In seinen Augen» mit der Mainzer Ermittlerin Ellen Berlinger (Heike Makatsch) ein. Das ZDF-Drama «Ein Sommer in Salamanca mit Susan Hoecke und Patricia Aulitzky sahen 3,23 Millionen (12,8 Prozent).

Auf ProSieben lief der Actionfilm «Birds of Prey: The Emancipation of Harley Quinn» mit Margot Robbie und Mary Elizabeth Winstead - das holten sich 1,34 Millionen (5,5 Prozent) ins Haus. Der Actionthriller «Stirb langsam 3 - Jetzt erst recht» mit Bruce Willis und Samuel L. Jackson erreichte auf RTL 1,32 Millionen (5,5 Prozent).

Das Drama «Downsizing» mit Matt Damon und Kristen Wiig auf Sat.1 guckten sich 990 000 Menschen (4,4 Prozent) an. RTLzwei strahlte die Komödie «Der Zoowärter» mit Kevin James und Rosario Dawson aus - 590 000 Leute (2,4 Prozent) waren am Bildschirm dabei. Die Vox-Kochsendung «Das perfekte Promi Dinner» lockte 500 000 Fans (2,4 Prozent) an. Die Kabel-eins-Reportage «Schatzsuche weltweit - Der Traum vom großen Fund» hatte 450 000 Zuschauer (1,9 Prozent).