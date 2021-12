Frequenzumstellung beim WDR-Fernsehen

Denn viele TV-Zuschauer trauen sich die notwendig gewordene Umstellung an ihrem Fernsehgerät nicht selbst zu. Die Folge: Fachgeschäfte können sich vor technischen Hilferufen kaum retten.

Betroffen sind Haushalte, die ihre Fernsehprogramme per Satellit empfangen

Betroffen sind Haushalte, die ihre Fernsehprogramme per Satellit empfangen. Wer das Regionalprogramm des WDR am 14. Dezember – dem Tag der Umstellung – einschaltete, sah nur einen schriftlichen Hinweis. „WDR Fernsehen beendet am 14.12.2021 auf dieser Frequenz die Ausstrahlung. Bitte führen Sie einen Sendersuchlauf durch.“

Mit anderen Worten: Der WDR hat die Satelliten-Ausstrahlung auf den bisherigen Frequenzen eingestellt. Die meisten Kanäle sind nun auf neuen Frequenzen empfangbar. Das betrifft regionale Kanäle von WDR HD – die „WDR Lokalzeit“.

Unternehmer Rainer Döring Foto: Moritz Winde

„Bei uns laufen die Telefone heiß“, sagt Rainer Döring, Inhaber von vier Expert-Fachgeschäften in OWL, am Donnerstag. Zwar habe der WDR die Umstellung schon einige Wochen vorher angekündigt, aber viele Leute hätten das wohl ignoriert, meint Döring. Während jüngere Personen die Umstellung wohl selbst vorgenommen hätten, fühlten sich gerade Ältere überfordert. Mehrere hundert Betroffene hätten sich allein bei Expert gemeldet. Döring: „Wir werden nicht jeden Kunden vor Weihnachten abarbeiten können.“

Viel los ist auch bei anderen Fachgeschäften. EP-Bruning in Bielefeld befinde sich in einer „absoluten Ausnahmesituation“ – so jedenfalls macht es eine Telefonansage dem Anrufer klar. Und weiter heißt es: „Hier rufen täglich 400 Kunden an.“ Ellen Bökenkamp vom gleichnamigen EP-Fachgeschäft in Werther (Kreis Gütersloh) schätzt, dass 60 Prozent des Außendienstes mit der Frequenzumstellung zu tun haben. Die Umstellung „sei nicht so leicht“, man konnte aber einigen Kunden die notwendigen Schritte auch am Telefon erklären. Raimund Rackisch, Fernsehtechnikmeister aus Herford und als Ein-Mann-Betrieb unterwegs, kann sich ebenfalls kaum vor Nachfragen retten. „Bei manchen TV-Geräten ist die Umstellung auch für mich schwierig beziehungsweise umständlich durchzuführen“, sagt er. Auch Euronics Ceki in Paderborn registriert bei diesem Thema eine „vermehrte Nachfrage.“ Da man aber drei Krankheitsfälle habe, könne man nicht so helfen wie gewünscht.

Durchaus lange Vorlaufzeit

Dabei hat der WDR durchaus einen langen Vorlauf geboten. Bereits seit dem 3. März 2021 werden die HD-Programme des WDR neu gebündelt auf dem sogenannten Transponder 21 des Satelliten Astra ausgestrahlt – dadurch spart die ARD Kosten. Die Bündelung ermöglicht laut WDR eine „deutlich verbesserte Bildqualität bei allen elf WDR-Lokalzeiten.“ Die bisherigen WDR-HD-Programme auf den Transpondern 101 und 111 wurden abgeschaltet. Sie seien nun am Hinweis „alt“ im Programmnamen erkennbar. Die ARD spart durch die Bündelung Kosten. Fernsehtechniker Raimund Rackisch aus Herford betont: „Wer bisher die WDR-Lokalzeit empfangen konnte, kann sie auch künftig empfangen – nur eben auf einer anderen Frequenz.“

Umstellen müssen außerdem Zuschauer von ARD alpha

Umstellen müssen außerdem Zuschauer von ARD alpha. Hier entfällt die SD-Ausstrahlung komplett. Der Sender ist nun per Satellit nur noch in HD-Auflösung zu sehen. Erhebungen der ARD zufolge empfangen ohnehin bereits 90 Prozent der Zuschauer die Kanäle in HD.

Betroffen sind von der Umstellung unter Umständen auch die Radioprogramme der ARD-Anstalten, die über Satellit empfangen werden – nicht jedoch das Deutschlandradio und die Privatsender.

Wer sein Radio über Kabel empfängt – etwa Vodafone (früher Unity Media) – dürfte ebenfalls keine Probleme haben. Rackisch: „Hier nehmen die Kabelnetzbetreiber die Umstellung vor.“ Wer indes über sein TV-Gerät Radio hört, könnte wiederum Probleme bekommen.