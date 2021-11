ARD-Krimi «Die Chefin» vor Culture-Clash-Komödie

Das ZDF hat mit seiner Krimiserie «Die Chefin» am Freitagabend der Konkurrenz keine Chance gelassen. Die Folge «Eine Frage der Moral» mit Hauptkommissarin Vera Lanz (Katharina Böhm) erreichte ab 20.15 Uhr 6,37 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 22,4 Prozent.

Dahinter erzielte die ARD im Quotenrennen mit der Komödie «Familie ist ein Fest - Taufalarm» den zweiten Platz: Für den Film interessierten sich 3,58 Millionen (12,7 Prozent).

Die RTL-Wettkampfshow «Ninja Warrior - Germany» sahen 2,13 Millionen Zuschauer (8,1 Prozent). Den US-amerikanischen Actionfilm «Deadpool» auf ProSieben verfolgten 1,14 Millionen (4,2 Prozent).

Für Sat.1 mit der «Gegenteilshow» interessierten sich 1,02 Millionen (3,9 Prozent). RTLzwei kam mit dem Thriller «Die Unfassbaren - Now You See Me» auf 0,88 Millionen (3,3 Prozent). Und 0,63 Millionen Zuschauer (2,3 Prozent) verfolgten auf Vox die Realityshow «Die Superzwillinge». Die Krimiserie «Criminal Minds» bei Kabel eins sahen 0,49 Millionen, der Marktanteil betrug 1,7 Prozent.