«Der Dissident» über den Khashoggi-Mord auf 3sat

Der saudische Journalist Jamal Khashoggi wollte in Istanbul einfach nur Heiratspapiere abholen. Während seine Verlobte auf ihn wartete, wurde er in dem Konsulat seiner Heimat ermordet. Eine Doku über einen Mord, der 2018 die Welt erschüttert hat.

Vor der Hochzeit nahm man ihr den Mann: Hatice Cengiz in Istanbul in einer Szene aus «Der Dissident».

Der Mord an Jamal Kashoggi hat weltweit Entsetzen ausgelöst: Am 2. Oktober 2018 betritt der bekannte Journalist und Kritiker des mächtigen Kronprinzen Mohammed bin Salman, das saudische Konsulat in Istanbul.

Er will Dokumente für die Hochzeit mit seiner türkischen Verlobten abholen. Aus dem Verwaltungsgebäude kommt er nicht mehr lebendig heraus. Der Dokumentarfilm «Der Dissident» am Donnerstag um 22.25 Uhr bei 3sat erzählt das grausige Geschehen nach.

Der zweistündige Film des Regisseurs Bryan Vogel legt mit zahlreichen Interviews anschaulich die Zusammenhänge dar. Neben der Verlobten Kashoggis kommen die türkische Polizei und Staatsanwaltschaft zu Wort. Ebenso Freunde des Journalisten, die UN-Sonderberichterstatterin, Medienmacher. Auch, wenn man sich zu Beginn des Films noch fragen mag, wer er ist: Eine zentrale Rolle nimmt ein junger Dissident und Aktivist ein, der mit Kashoggi arbeitete und nach eigenen Angaben in Kanada weiter um sein Leben bangt. Zudem, werden Videos, Fotos und Mitschnitte aus der Botschaft gezeigt, die noch einmal unverkennbar deutlich machen, welchem tödlichen Gefüge aus Macht und Manipulation Kashoggi zum Opfer fiel.

Phasenweise verschwimmen die Linien zwischen Thriller und Dokumentation. Das mag vor allem am Thema liegen. Ein Auftragsmord im Konsulat. Ein Machthaber, der davonzukommen scheint. Durch aufwendige Computer-Animationen und Montagen und dem Einsatz von Soundeffekten bekommt der Film aber auch einen Kino-Charakter, der ihm das Potenzial gibt, das Thema auch weniger interessierten und Doku-affinen Menschen nahezubringen.

Dem oscarprämierten Regisseur ging es nach eigenen Aussagen um viel mehr als eine Untersuchung der grausamen Tötung Kashoggis. In einem Interview zu der Dokumentation sagte er, es habe sich gezeigt, dass weder die USA noch die anderen der G20-Länder oder die EU Interesse daran habe, «die Attentäter zu bestrafen oder Sanktionen zu verhängen».

Für seinen Vorgängerfilm «Ikarus» über das russische Staats-Doping, der 2017 für Netflix produziert worden war, hat Bryan Fogel einen Oscar für den besten Dokumentarfilm bekommen. Bei der Verleihung 2018 sagte er: «Wir hoffen, dass «Ikarus» ein Weckruf ist, ja, über Russland, aber mehr noch über die Wichtigkeit, die Wahrheit zu sagen. Jetzt erst recht.» Gleiches gilt wohl für seine Nachfolger-Doku - und in dem Fall Saudi-Arabien.