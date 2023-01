«Ein Land wird ärmer»: Klamroths «hart aber fair»-Premiere

Über 20 Jahre war Frank Plasberg Gastgeber der Sendung «hart aber fair» im Ersten. Nun tritt ein neuer an.

Acht Wochen nach der letzten Ausgabe des ARD-Montagstalks «hart aber fair» mit Frank Plasberg (65) tritt dessen halb so alter Nachfolger Louis Klamroth im Ersten an. Das Thema der Sendung (9.1., 21 Uhr) soll laut ARD-Mitteilung vom Freitag lauten: «Ein Land wird ärmer - wer zahlt die Krisenrechnung 2023?».

Als Gäste wurden unter anderem SPD-Chef Lars Klingbeil und CDU-Präsidiumsmitglied Jens Spahn angekündigt. «Ich freue mich sehr auf meine erste "hart aber fair"-Sendung», sagte Klamroth (33). «Allen Zuschauerinnen und Zuschauern kann ich versprechen, dass ich dem erfolgreichen und unverwechselbaren Konzept der Sendung treu bleiben werde.» Zugleich gebe es aber «ein paar Neuerungen».

Frank Plasberg hatte die Sendung mehr als 20 Jahre präsentiert. Vor allem in ihren ersten Jahren war die Sendung stilbildend - vom berühmten Faktencheck bis zur verspielten Schlussrunde. Von 2001 an lief sie im WDR, seit 2007 kommt sie in der ARD.