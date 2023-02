«Fastnacht in Franken» ist heimlicher Quotensieger

Berlin (dpa)

Die Sendung «Fastnacht in Franken» lockte am Freitagabend bundesweit rund 3,8 Millionen Menschen vor den Fernseher. Das bescherte der Sendung einen Marktanteil von 14,8 Prozent, wie der Bayerische Rundfunk am Samstag in München mitteilte. Nur das ZDF schob sich mit der Krimiserie «Der Staatsanwalt» noch vor die Sendung. Ab 20.15 Uhr sahen 5,29 Millionen Menschen die Folge «Die letzte Partie», das entsprach einem Marktanteil von 18,9 Prozent.

Von dpa