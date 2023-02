Joko punktet auch sonntags beim jungen Publikum

Das Quiz hat er zwar nicht gewonnen, aber in der Zielgruppe kam Joko Winterscheidt gut an. Spitzenreiter beim Gesamtpublikum war der «Polizeiruf 110».

Besonders beim jungen Publikum gelang es ProSieben zu punkten: Das Quiz «Wer stiehlt mir die Show?» hat auf seinem neuen Sendeplatz am Sonntagabend ein erfolgreiches Debüt erlebt.

1,52 Millionen (5,9 Prozent) Zuschauer schalteten ab 20.15 Uhr im Gesamtpublikum die Ratesendung mit Joko Winterscheidt ein. In der für den Privatsender wichtigen Altersgruppe zwischen 14 und 49 Jahren erreichte ProSieben eine starke Einschaltquote von 17,0 Prozent und lag nahezu gleichauf mit dem Sonntagskrimi im Ersten (17,1 Prozent).

Winterscheidt tritt in seiner Sendung gegen drei Stars und einen Studiogast aus dem TV-Publikum an - auf dem Spiel steht die Rolle des Gastgebers der Show. Der 26-jährigen Helena aus Berlin gelang es als erste Nicht-Prominente in der Geschichte der Show, das Quiz zu gewinnen. Die Berlinerin wird nun am kommenden Sonntag das Format moderieren und nach ihren Wünschen umgestalten. Zugleich wechselt Winterscheidt in das Rateteam zu Schauspielerin Jasna Fritzi Bauer, Musiker Sido und Tokio-Hotel-Frontmann Bill Kaulitz. Sie alle versuchen, Helena die Show wieder zu stehlen. Das Format lief bisher dienstags und war schon auf dem alten Sendeplatz erfolgreich gewesen.

Spitzenreiter im Gesamtpublikum war am Sonntag allerdings der «Polizeiruf 110»-Krimi. 7,52 Millionen (24,4 Prozent) schalteten den Rostocker Fall «Daniel A.» ein. Die Ermittlerinnen Katrin König (Anneke Kim Sarnau) und Melly Böwe (Lina Beckmann) beschäftigte die Leiche einer Grundschullehrerin auf einem Kneipen-Parkplatz.

Das ZDF hatte das Romantikdrama «Nächste Ausfahrt Glück» mit Valerie Niehaus und Dirk Borchardt im Programm - 4,32 Millionen (14,0 Prozent) wollten das sehen. Das amerikanische Actionabenteuer «Jurassic World» mit Chris Pratt und Bryce Dallas Howard lockte auf RTL 2,05 Millionen (7,1 Prozent) vor den Bildschirm. Die US-Comicverfilmung «Captain Marvel» mit Brie Larson und Samuel L. Jackson auf Sat.1 holten sich 1,58 Millionen (5,6 Prozent) ins Haus.

Kabel eins hatte die Doku «Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand» zu bieten - dafür fanden sich 820 000 Fans. (2,7 Prozent). Gerade einmal 340 000 Zuschauerinnen und Zuschauer (1,1 Prozent) schalteten auf RTLzwei die Komödie «Bad Neighbors» mit Seth Rogen und Zac Efron ein.