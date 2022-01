Kida Khodr Ramadan träumt von Neuköllner «Tatort»

Die Ambitionen des «4 Blocks»-Stars Kida Khodr Ramadan auf eine Rolle als Berliner «Tatort»-Kommissar treffen bei den Krimi-Verantwortlichen offensichtlich auf freundliche Zurückhaltung.

«Ich träume von einem "Tatort Neukölln"», hatte der Schauspieler (45) am Dienstag im Sat.1-Frühstücksfernsehen gesagt. «Das wird dann halt kein Micky-Maus-"Tatort", sondern sowas "Miami Vice"-Mäßiges.»

Es gibt ein neues rbb-«Tatort»-Team

Eine Sprecherin des für den Berliner «Tatort» zuständigen Rundfunks Berlin-Brandenburg (rbb) teilte dazu auf dpa-Anfrage mit: «Wir kennen diesen Wunsch von Kida Khodr Ramadan, den er auch schon in der rbb-Sendung "Chez Krömer" geäußert hat. Im Sommer drehen wir den ersten rbb-"Tatort" mit unserem neuen Duo Corinna Harfouch und Mark Waschke.»

Sat.1-Moderatorin Annika Lau hatte bei Ramadans Auftritt das Gespräch auf ihren Ehemann Frederick Lau (32) und ihn als mögliche «Tatort»-Kommissare gebracht. «Es gab auch tatsächlich jetzt mal ein Gespräch, weil viele das auch wollen», sagte Ramadan, ohne Details zu nennen, mit wem. «Ich und Freddy sind ja sehr, sehr gute Freunde. Die Sender sind interessiert daran, uns in dem Duo zu sehen. Wir wissen noch nicht, in welche Richtung es geht. Aber wir haben darüber nachgedacht und fanden das eine geile Idee.» Ramadan auf die Frage, ob er in Berlin ermitteln wolle: «Ich hab nix gegen andere deutsche Städte, aber die Stadt muss schon krass passen» - wie etwa Neukölln.