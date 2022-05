«Sex Education»-Star Ncuti Gatwa wird «Doctor Who»

Seine Familie floh einst vor dem Völkermord in Ruanda - nun wird Ncuti Gatwa als erster nicht-weißer Hauptdarsteller in der BBC-Serie «Doctor Who» zu sehen sein.

Ncuti Gatwa bei der Verleihung des Europäischen Filmpreises in Berlin. Der aus «Sex Education» bekannte Schauspieler ist bald in der Hauptrolle der BBC-Serie «Doctor Who» zu sehen.

Der schottische Schauspieler Ncuti Gatwa (29, «Sex Education») wird als 14. Darsteller die Hauptrolle in der beliebten BBC-Serie «Doctor Who» übernehmen. Damit folgt Gatwa auf Jodie Whittaker, wie die BBC angekündigte.

Der in Ruanda geborene Darsteller ist demnach der erste nicht-weiße Schauspieler in der Hauptrolle der legendären Science-Fiction-Serie, die 1963 begann. Sein Debüt gibt er 2023.

Er sei sehr glücklich, dass er nun über die neue Rolle reden könne, für die er im Februar besetzt worden sei, erzählte Gatwa der britischen Nachrichtenagentur PA. Seitdem habe er es geheim gehalten. Er hoffe, er werde der unglaublich ikonischen Rolle einer ikonischen Serie gerecht.

Gatwa spielt in der Netflix-Serie «Sex Education» Eric Effiong. Er kam laut BBC als Kleinkind mit seiner Familie nach Schottland, als diese vor dem Völkermord in Ruanda floh. Jodie Whittaker hatte als erste Frau in der Geschichte der Kultserie 2017 die Hauptrolle als außerirdischer Timelord übernommen.