Winterpause für Linda Zervakis und Matthias Opdenhövel

Linda Zervakis (47) und Matthias Opdenhövel (52) gehen mit ihrem gemeinsamen TV-Magazin in die Winterpause. Ihr Format «Zervakis & Opdenhövel. Live.» verabschiedete sich am Mittwochabend mit einem Jahresbestwert in der Zielgruppe, wie der Sender am Donnerstag bekanntgab.

In der für Werbespots wichtigen Altersschicht der 14- bis 49-Jährigen schalteten 8,7 Prozent beziehungsweise 500.000 Zuschauerinnen und Zuschauer ein. «Zervakis & Opdenhövel. Live.» wird laut ProSieben im Januar zurückkehren. Bis dahin läuft unter anderem «Jenke. Crime» auf dem Sendeplatz am Mittwochabend.