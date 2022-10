Guggenheim Museum ehrt US-Künstler Katz mit großer Schau

Das New Yorker Guggenheim Museum ehrt den US-Künstler Alex Katz (95) mit einer großen Ausstellung.

Dutzende Werke des Malers, der zu den bedeutendsten US-Künstlern der Gegenwart gezählt wird, füllen seit Freitag die komplette berühmte Rotunda des Museums am Central Park in Manhattan - und sogar noch weitere Ausstellungsräume darüber hinaus.

Katz, der in New York geboren ist und sein Leben lang in der Millionenmetropole arbeitet, war nach Angaben des Museums an der Konzeption der Schau «Alex Katz: Gathering» beteiligt. Viel der Werke sind realistisch anmutende Porträts, häufig von seiner Frau Ada, Landschaftsbilder oder Architekturszenen. Die Ausstellung soll noch bis zum 20. Februar 2023 zu sehen sein.