New Yorks High Line begeistert mit Werk deutscher Künstlerin

Hamburg goes New York: «Observer, Observed» ist eine interaktive Installation, bei der ein Fernglas eine zentrale Rolle spielt.

Ein Werk der in Hamburg geborenen Künstlerin Julia Phillips auf New Yorks High Line ist zu einem Lieblingsobjekt von Einheimischen und Besuchern geworden. Unzählige Menschen veröffentlichten in den vergangenen Wochen Fotos und Videos von «Observer, Observed» (auf Deutsch etwa: Beobachter, beobachtet) in den sozialen Netzwerken.

Das Werk hat die 1985 geborene Phillips eigens für den berühmten Park auf einer ehemaligen Hochbahntrasse angefertigt. Es besteht aus einem feststehenden Fernglas, wie sie häufig auf Aussichtsplattformen für Besucher zu finden sind. Dieses Fernglas ist aber verbunden mit Kameras und einem Bildschirm daneben, auf dem dann groß die Augen des Menschen, der durchschaut, zu sehen sind. «Observer, Observed» soll noch bis August auf der High Line zu sehen sein.