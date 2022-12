Fit durch den Tag: Wie kommt man morgens leichter aus dem Bett?

„Sind Sie Lerche oder Eule?“, könnte man fragen, um die Schlafgewohnheiten einer Person in Erfahrung zu bringen. Denn anders als im ersten Moment vermutet, bezieht sich die Frage nicht auf Vögel, sondern auf zwei Chronotypen. Während die Lerche morgens leicht aus dem Bett kommt und fit in den Tag startet, sind Eulen tendenziell eher Morgenmuffel.

Ihnen fällt es schwer, bereits in der Früh ausreichend Elan aufzubringen – ganz zu schweigen von guter Laune. Jedoch können ein paar einfache Tricks dabei helfen, den Morgen schwungvoll zu gestalten.

So wichtig ist das persönliche Schlafbedürfnis für den Start in den Tag

Bei den meisten Menschen liegt die optimale Schlafzeit laut Studien bei sieben Stunden. Um einen Überblick über das eigene Schlafbedürfnis zu bekommen, hilft am Wochenende oder im Urlaub ein Blick auf den Wecker. Keine Sorge – dieser soll morgens nicht klingeln. Wer jedoch auf die Uhrzeit beim Schlafengehen und Aufwachen achtet, kann herausfinden, wie viel Schlaf der Körper braucht, wenn es keine feste Weckzeit gibt.

Den individuellen Schlafrhythmus sollte man nun an die ermittelte Schlafzeit anpassen. Liegt diese beispielsweise bei acht Stunden und der Wecker klingelt am nächsten Morgen um 6.00 Uhr, geht es am Abend spätestens 22.00 Uhr ins Bett. Wie eine 2009 durchgeführte Studie zeigt, kann es mehrere Monate dauern, bis sich eine neue Gewohnheit im Alltag etabliert hat. Doch es lohnt sich, am Ball zu bleiben und seinem Körper den neuen Schlafrhythmus anzutrainieren. Wer morgens ausgeruht ist, kommt automatisch leichter aus dem Bett.

Das schnelle Aufstehen ohne wiederholtes Drücken der Snooze-Taste lässt sich mit einem weiteren Trick üben. Dabei gestaltet man sich das Weiterschlafen so schwierig wie möglich. Sinnvoll ist es, Wecker oder Smartphone außerhalb der Griffweite zu platzieren. Viele Menschen legen das Handy auf den Nachttisch und können es, wenn es am Morgen klingelt, schnell erreichen und den Alarm ausschalten. Das verführt jedoch dazu, sich anschließend noch einmal unter der Bettdecke zu verstecken und weiterzuschlafen.

Allerdings wird das Aufstehen umso schwieriger, je länger es sich hinzieht. Der sinnbildliche Sprung ins kalte Wasser ist die bessere Lösung. Befindet sich der Wecker außerhalb der eigenen Reichweite, muss man aufstehen, um den lästigen Weckton auszuschalten. Die erste Hürde für den Start in den Morgen ist damit genommen.

Motivation macht morgens gute Laune

Das Aufstehen fällt morgens leichter, wenn ein leckeres Frühstück wartet. Pixabay.com © palacioerick CCO Public Domain Foto:

Ein gelungener Start in den Tag funktioniert am besten mit der richtigen Motivation. Dafür sollte man überlegen, was einem in Stresssituationen – denn nichts anderes ist frühes Aufstehen für Morgenmuffel – gute Laune bereitet:

· Wer gern Musik hört, kann den klassischen Weckton auf dem Smartphone durch das Lieblingslied ersetzen. Alternativ empfiehlt es sich, einen Radiowecker anzuschaffen und diesen auf den favorisierten Sender einzustellen.

· Wer sich über aufmunternde Sprüche und lustige Zitate freut, kann morgens mit Familie und Freunden motivierende Spruch-Nachrichten per WhatsApp austauschen. Diese zaubern ein Lächeln aufs Gesicht und helfen gleichzeitig dabei, die sozialen Kontakte zu pflegen.

· Wer sich morgens nach einer dampfenden Tasse Kaffee oder Tee sehnt, stellt sich eine Kaffeemaschine mit Zeitschaltuhr in die Küche. Viele Modelle mit Tabs oder Kapseln können inzwischen auch verschiedene Teesorten zubereiten. Bereits am Abend wird die Maschine befüllt und auf die Wunschzeit eingestellt. Am nächsten Morgen begleitet dann der aromatische Duft des gewählten Heißgetränks das Aufwachen. Ein weiterer Pluspunkt dabei: Man spart sich die Zeit für die morgendliche Kaffeezubereitung und reduziert damit Zeitdruck und Stress.

· Wer erst etwas später zur Arbeit muss, kann sich für das frühe Aufstehen mit einem reichhaltigen Frühstück belohnen. Ein leckeres Müsli mit Früchten oder ein belegtes Vollkornbrötchen verwöhnen die Geschmacksknospen und geben dem Körper gleichzeitig Energie.

Ebenfalls lässt sich das Wohlbefinden nach dem Aufstehen mit einem Morgenritual steigern. Beispielsweise kann man sich angewöhnen:

· seinen Lieben einen Guten-Morgen-Kuss zu geben und nach ihren Träumen zu fragen

· die eigenen Träume in einem Traum-Tagebuch festzuhalten

· die erste Tasse Kaffee oder Tee am Fenster oder auf dem Balkon zu genießen

· fünf bis zehn Minuten zu meditieren oder seine Tagesziele zu visualisieren

Wer mit einem Haustier zusammenlebt, kann auch eine morgendliche Kuscheleinheit als Morgenritual etablieren.

Morgens den Kreislauf in Schwung bringen

Eine Runde Frühsport kann beim Wachwerden helfen. Pixabay.com © lograstudio CCO Public Domain Foto:

Frühsport hört sich für den ein oder anderen alles andere als verführerisch an. Jedoch können bereits einfache Übungen dabei helfen, den Kreislauf auf Touren zu bringen. Einige davon lassen sich sogar im Bett ausführen:

· ausgiebiges Strecken, angefangen bei den Zehen und hoch bis zur Nackenmuskulatur

· sanftes Anheben und Absenken der Arme und Beine

· langsames Rotieren der Hüfte

Außerhalb des Betts sind Yoga und Pilates dazu geeignet, morgens in Schwung zu kommen und seinen Organismus mit Glückshormonen aus seinem schläfrigen Zustand zu locken. Bei schönem Wetter kann die Fitnessmatte auch auf dem Balkon oder der Terrasse ausgebreitet werden. Dadurch tankt der Körper gleichzeitig Sonne und setzt noch mehr Serotonin frei.

TIPP: Wer ein bisschen mehr ins Schwitzen kommen möchte, plant vor oder nach dem Frühstück ein paar einfache Ausdauer- und Kraftübungen oder eine Joggingrunde ein. Der Sport macht fit für den Tag und hilft gleichzeitig dabei, Spannungen abzubauen und die Arbeit entspannt zu starten.

Doch auch ohne Sport gibt es Möglichkeiten, den Kreislauf anzukurbeln. Eine gute Idee sind Wechselduschen. Dabei braust man den Körper in schneller Abfolge mit warmem und kaltem Wasser ab. Besonders bei der kalten Dusche ist es wichtig, den Strahl zunächst auf die Füße zu richten und sich langsam zum Oberkörper vorzuwagen. Das vorsichtige Vorgehen soll die Belastung des Herzens durch einen plötzlichen Kälteschock verhindern. Wer unter Problemen mit dem Herz-Kreislauf leidet, sollte dennoch erst seinen Hausarzt zurate ziehen, bevor er mit den Wechselduschen beginnt.