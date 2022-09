Alec Baldwin ist zum siebten Mal Vater geworden

US-Schauspieler Alec Baldwin (64, «Blue Jasmine») und seine Frau, die Yoga-Lehrerin Hilaria, haben zum siebten Mal gemeinsam Nachwuchs bekommen.

Die 38-Jährige postete auf Instagram Fotos und Videos von der neugeborenen Tochter, mit Baldwin und ihrer Kinderschar an der Seite. «Sie ist hier!», schrieb sie dazu. Sie seien so erfreut, ihren «winzigen Traum» vorzustellen. Demnach wurde Töchterchen Ilaria Catalina Irena am Donnerstag geboren.

Das seit 2012 verheiratete Paar hat bereits sechs gemeinsame Kinder im Alter von 1 bis acht Jahren. Aus seiner Ehe mit der Schauspielerin Kim Basinger hat Baldwin zudem Tochter Ireland (26).

Baldwin steht nach dem Tod einer Kamerafrau am Set seines Films «Rust» seit vorigem Oktober unter Druck. Baldwin, der als Hauptdarsteller und Produzent bei dem Film mitwirkte, hatte die Waffe bei der Probe für eine Szene bedient. Untersuchungen ergaben, dass in dem Colt eine echte Kugel steckte. Er hat die Schuld an dem fatalen Unfall von sich gewiesen. Die Ermittlungen dauern an.