Die Opernsängerin Anna Netrebko trauert um ihren Vater. «Deine große Familie und viele tolle Freunde werden dich immer vermissen», schrieb die 49-jährige Sopranistin am Dienstag auf Instagram.

Auch ihr Mann Yusif Eyvazov zeigte sich erschüttert. Er habe 2005 nicht die Möglichkeit gehabt, sich von seinem eigenen Vater zu verabschieden, so Eyvazov. «Aber heute habe ich es getan ... weil du mein zweiter Vater warst und ich dich sehr geliebt habe», so der Tenor in einem Posting auf Facebook, dem er mehrere Familienfotos mit dem Verstorbenen anfügte.

Netrebko und ihr Mann hatten jüngst Auftritte wegen eines medizinischen Notfalls im engsten Familienkreis abgesagt.