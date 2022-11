Billie Eilish zeigt sich mit Freund auf rotem Teppich

Die 20-Jährige hat in Los Angeles eine Kunst- und Filmgala besucht. Sie ist nicht allein gekommen, sondern hat sich eine männliche Begleitung mitgebracht. Es handelt sich um einen Musikerkollegen.

Ganz eng: Billie Eilish (l) und Jesse Rutherford besuchten die LACMA Art+Film-Gala in Los Angeles.

Die Singer-Songwriterin Billie Eilish hat sich mit ihrem Freund auf dem roten Teppich präsentiert. Die 20-jährige Amerikanerin erschien am Samstag mit Sänger Jesse Rutherford (31) zur Kunst- und Filmgala vor dem Los Angeles County Museum of Art. Die beiden waren ganz in die Luxusmarke Gucci gehüllt und trugen schlafanzugähnliche Outfits - mitsamt passender Gucci-Decke.

Über den Beziehungsstatus von Eilish und dem Rocksänger der Band The Neighbourhood gibt es schon länger Gerüchte. Zuletzt waren sie knutschend in der Öffentlichkeit gesehen worden.