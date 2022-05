Ewan McGregor will Einradfahren lernen

Hollywoodstar Ewan McGregor will mit steigendem Alter immer weiter Neues lernen. Als Beispiel nannte der 51-jährige Brite in der «Bild am Sonntag» das Einradfahren.

«Das kann man leider nur lernen, wenn man ständig runterfällt und wieder aufsteigt. Eine gute Lektion fürs Leben.» Am 27. Mai startet die «Star Wars»-Serie «Obi-Wan Kenobi», in der Ewan McGregor zurückkehrt und den weisen Jedi-Meister nach drei Kinofilmen nun zum vierten Mal spielt. Was passiert, verrät er allerdings nicht: Alles sei streng geheim. Damit wolle Produzent Disney die Fans schützen. «Spoiler würden die Spannung kaputt machen. Außer meiner Familie habe ich allen etwas vorgemacht», sagt McGregor.