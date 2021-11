Frank Zander geht für Obdachlosen-Aktion auf Tour

Er möchte denen, die am Rande der Gesellschaft stehen, etwas Gutes tun: Frank Zander beschenkt in der Weihnachtszeit Obdachlose.

Frank Zander (l) und Inka Bause kümmern sich in Berlin um Obdachlose.

Sein traditionelles großes Weihnachtsessen für Berliner Obdachlose fällt dieses Jahr wegen der Corona-Lage wieder aus - aber Entertainer Frank Zander (79) geht erneut mit einem Foodtruck auf Tour.

Vor Weihnachten will er mit Prominenten wie Franziska Giffey, Gregor Gysi und Inka Bause Mahlzeiten, Geschenketaschen und Schlafsäcke an Bedürftige verteilen. Serviert wird Ragout vom Brandenburger Hirsch mit Böhmischen Knödeln und Apfelrotkohl. Auch ein Angebot zum Impfen soll zusammen mit der Caritas organisiert werden, wie sein Sohn Marcus Zander am Montag mitteilte.

Vor der Pandemie hatte Frank Zander jedes Jahr mit Tausenden von Obdachlosen im Hotel Estrel gefeiert - 2019 zum 25. Mal. Warum er das macht? Diese Frage finde er «wirklich nervend», erklärte Zander. «Kurz gesagt, weil ich hoffe, dass sie alle meine CDs kaufen – Nein, ganz ehrlich – weil ich schon immer sehr sozial veranlagt war und aus meiner Kindheit weiß, wie es sich anfühlt von wenig bis gar nichts zu leben.» Außerdem sei Weihnachten ein christliches Fest. Er sei immer auf der Seite der Schwächeren, ihm gehe es gut und er könne etwas abgeben. «Ein bisschen möchte ich auch Vorbild sein für andere, die meiner Meinung nach was abgeben könnten.»

Durch eine Spende der Zanders sei die Arbeit des Caritas-Trucks bis April 2022 gesichert, hieß es weiter. Dort würden täglich 300 Mahlzeiten verteilt. Über die diesjährige Weihnachts-Aktion hatte zuvor der «Tagesspiegel» berichtet.