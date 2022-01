Heidi Klum singt mit US-Rapper Snoop Dogg

«Chai Tea mit Heidi»: So der launige Titel des Songs, den Heidi Klum zusammen mit Rapper Snoop Dogg eingespielt hat.

Topmodel trifft Toprapper: Heidi Klum (48) singt zusammen mit dem US-Musiker Snoop Dogg (50, «Drop It Like It’s Hot») den Titelsong zur neuen Staffel «Germany's Next Topmodel».

«Ich liebe den Song einfach, weil er so happy ist und man direkt Lust bekommt zu tanzen», sagte Klum der Deutschen Presse-Agentur über den Dance-Track «Chai Tea mit Heidi».

Das ungleiche Gesangspaar hat den Song in Los Angeles aufgenommen, produziert wurde er von Klums Mann Tom Kaulitz. «Ich weiß: Ich habe eine Stimme, die man sehr gut erkennen kann. Ich werde des Öfteren nachgeäfft und meine Stimme wird als sehr piepsig oder hoch beschrieben. Aber eventuell war das bei diesem Song von Vorteil», sagte die in Bergisch Gladbach geborene Moderatorin.

Die 17. «GNTM»-Staffel startet am 3. Februar auf ProSieben und Joyn. Das Teilnehmerinnenfeld der Castingshow soll diesmal vielfältiger werden. Als Gäste in der Jury sind unter anderem der französische Modeschöpfer Jean Paul Gaultier und Popstar Kylie Minogue angekündigt.