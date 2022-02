Ins dänische Herz getroffen - Kronprinzessin Mary wird 50

Das Jahr 1972 ist für Dänemark im Nachhinein betrachtet gleich aus zwei Gründen ein ganz besonderes gewesen.

Zum einen hat Deutschlands nördlichster Nachbar damals in Margrethe II. eine charismatische Königin bekommen, die bis zum heutigen Tage das geschätzte Staatsoberhaupt des skandinavischen Landes ist. Zum anderen wurde nur knapp drei Wochen nach Margrethes Thronbesteigung im fernen Australien eine Frau geboren, die die Däninnen und Dänen viele Jahre später begeistern sollte: Kronprinzessin Mary, die an diesem Samstag nun 50 Jahre alt wird.

Kronprinz Frederik in Sydney begegnet

Mary Elizabeth Donaldson ist am 5. Februar 1972 im australischen Insel-Bundesstaat Tasmanien zur Welt gekommen. Dass die Bürgerliche ein halbes Jahrhundert später zur vordersten Riege der dänischen Königsfamilie zählt, hat mit einer Begegnung während der Olympischen Spiele in Sydney im Jahr 2000 zu tun: Damals lief die australische Schönheit dem dänischen Kronprinzen Frederik in einem Pub über den Weg. Nicht nur für Frederik und Mary war das ein Glücksfall - sondern für das gesamte dänische Königreich, das in der Kronprinzessin längst seine liebste Schwiegertochter gefunden hat.

Mary Elizabeth, Ihre Königliche Hoheit Kronprinzessin, Kronprinzessin von Dänemark, Gräfin von Monpezat: Dass eine gebürtige Australierin einmal diesen exquisiten Titel tragen würde, hätten sich die Aussies vermutlich niemals erträumen können. Kronprinzessin wurde sie in dem Moment, in dem sie am 14. Mai 2004 den Thronfolger Frederik in Kopenhagen ehelichte. Auch die dänische Staatsbürgerschaft wurde ihr in dem Zuge vom Parlament verliehen. Frederik und Mary haben mit Prinz Christian (16), Prinzessin Isabella (14) sowie den Zwillingen Prinz Vincent und Prinzessin Josephine (beide 11) vier Kinder, mit denen sie im Frederik-VIII.-Palais des Schlosses Amalienborg wohnen.

Die Kronprinzessin selbst ist überwiegend in der tasmanischen Hauptstadt Hobart aufgewachsen. An der Universität von Tasmanien machte sie 1994 einen Bachelor in Wirtschaft und Recht, ehe sie sich auf Werbung und Marketing spezialisierte und nach Melbourne zog, wo sie fortan für verschiedene Unternehmen arbeitete.

Begeisterung für Sport

Es folgte eine längere Reise durch Amerika und Europa, auch in die schottische Heimat ihres Vaters John. Zurück in Australien ließ sie sich Anfang 1999 in Sydney nieder - jener Metropole, in der sie ein Jahr später ihren Frederik treffen sollte. Passend zur Begegnung im Zuge von Olympia teilen die beiden eine Begeisterung für den Sport. Laufen können die beiden besonders gut, wie sie alljährlich beim von Frederik initiierten Royal Run unter Beweis stellen. Auch Reiten, Pilates und Tennis zählen zu Marys Interessen.

Nicht nur sportlich gibt Mary 100 Prozent für das Königshaus - mehr in der royalen Öffentlichkeit stehen in Dänemark höchstens noch die Königin und der Kronprinz selbst. Seit Ende 2019 darf Mary offiziell als Vertreterin von Schwiegermutter Margrethe einspringen, wenn diese und Frederik etwa wegen Auslandsreisen oder längeren Krankheiten verhindert sind. Mary spricht fließend Dänisch, ist Präsidentin der dänischen Abteilung der Umweltorganisation WWF sowie Schirmherrin von rund 30 Organisationen und Einrichtungen, darunter das Regionalbüro Europa der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Auch für die Rechte von sexuellen Minderheiten setzt sie sich ein.

Eine Corona-Infektion verfrachtete sie im Dezember für ein paar Tage in Isolation auf Schloss Amalienborg. Schon beim 50. Thronjubiläum von Margrethe Mitte Januar war sie wieder Teil der coronabedingt abgespeckten Feierlichkeiten.

Gehisste Flaggen für die Kronprinzessin

Nun hat Dänemark gerade als eines der ersten Länder Europas praktisch alle Corona-Beschränkungen aufgehoben. Wie beim Thronjubiläum fallen die Feiern zu Ehren der eingemeindeten Australierin dennoch kleiner als ursprünglich geplant aus: Ein festliches Abendessen am Vorabend des Geburtstags auf Schloss Rosenborg war pandemiebedingt vorzeitig abgesagt worden, eine geplante Geburtstagsfeier der nach Mary benannten Stiftung Mary Fonden soll nach Königshausangaben später im Jahr nachgeholt werden.

Zumindest einige öffentliche Veranstaltungen konnte Mary im Vorfeld ihres Ehrentages wahrnehmen: Unter anderem durfte sie im Kopenhagener Zoo den ersten Spatenstich zu einer nach ihr benannten Anlage mit Tieren aus ihrer australischen Heimat machen. Der Geburtstag am Samstag sollte nun ausschließlich privat gefeiert werden. Dänemark wird seinem liebsten Aussie dennoch die Ehre erweisen: Marys Geburtstag ist alljährlich ein Tag, an dem die dänische Flagge für die Kronprinzessin im ganzen Land gehisst wird.