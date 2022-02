Klaas Heufer-Umlauf geht im Saarland auf Krötenfang

Auf ihrem Weg zu den Laichgewässern haben wandernde Amphibien so manches Hindernis zu überwinden und manche Gefahr zu überstehen. Klaas Heufer-Umlauf will hier helfen.

Fernsehmoderator Klaas Heufer-Umlauf (38) wird Anfang nächster Woche im Saarland auf Krötenfang gehen. Er werde bei einer Aktion von Naturschützern helfen, wandernde Kröten, Frösche und Molche über eine Straße zu bringen, bestätigte Heufer-Umlaufs Management in Berlin.

Die Saarbrücker Bürgermeisterin Barbara Meyer-Gluche (Grüne) hatte den Moderator eingeladen, nachdem dieser in seinem Podcast «Baywatch Berlin» über die Suche nach «Amphibienhelfern» in Saarbrücken gewitzelt hatte.

Meyer-Gluche hatte bei der Einladung versprochen, dass sie für jede Kröte, die Heufer-Umlauf über die Straße trage, einen Euro an den Naturschutz spenden werde, für jeden Molch auch zwei Euro. Mit im Boot sollen auch die beiden «Baywatch Berlin»-Kollegen Jakob Lundt und Thomas Schmitt sein, der aus dem saarländischen Homburg stammt. Zuvor hatte die «Bild»-Zeitung darüber berichtet.

«Wir freuen uns, wenn wir noch mehr junge Leute für den Naturschutz gewinnen können», sagte die saarländische Landesvorsitzende des Naturschutzbundes Deutschland, Julia Michely. Die Betreuung von Amphibienzäunen an Straßen sei ohne viele ehrenamtliche Helfer nicht möglich. Die Zäune sollen Kröten, Frösche und Molche auf ihrem Rückweg von den Winterquartieren in ihre Laichgewässer davor bewahren, von Autos überfahren zu werden.

«Wir haben in fast jeder Gemeinde im Saarland mehrere Zäune. Das ist richtig viel Arbeit», sagte Michely. Wenn die wandernden Amphibien an den Zäunen ankämen, hüpften sie an ihnen entlang, um das Hindernis zu umgehen. In regelmäßigen Abständen seien Eimer hinter dem Zaun eingegraben, in die die Tiere hineinfielen. Naturschützer - und nun auch Heufer-Umlauf - bringen die hineingefallenen Kröten dann über die Straße.