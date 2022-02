Milla Jovovich: «Bin innerlich zerrissen»

Sie hat Wurzeln in der Ukraine und in Russland. Model und Schauspielerin Milla Jovovich zeigt sich entsetzt über den Krieg.

Joel C Ryan/Invision/AP/dpa

Foto: Joel C Ryan/Invision/AP/dpa

Schauspielerin Milla Jovovich bem 71. Filmfestival in Cannes.

Die zu Sowjetzeiten in Kiew geborene US-Schauspielerin Milla Jovovich hat mit Bestürzung auf den Angriff Russlands auf die Ukraine reagiert. «Mein Blut und meine Wurzeln kommen sowohl aus Russland als auch aus der Ukraine», schrieb die 46-Jährige in einem emotionalen Beitrag auf Instagram.

«Ich bin innerlich zerissen, wenn ich sehe, wie sich das Grauen entfaltet, wie das Land zerstört wird, Familien vertrieben werden und ihr ganzes Leben in verkohlten Bruchstücken um sie herum liegt.»

Sie sei «gebrochenen Herzens und sprachlos», während sie versuche, die Ereignisse dieser Woche in ihrem Geburtsland Ukraine zu verarbeiten, schrieb die auch als Model bekannte Jovovich weiter. «Mein Land und mein Volk werden bombardiert.» Freunde und Familie hätten sich verstecken müssen.

Sie erinnere sich an den Krieg in der Heimat ihres Vaters, dem ehemaligen Jugoslawien, und an die Geschichten, die ihre Familie über das Trauma und den Schrecken erzählt hätte, erklärte Jovovich. «Krieg. Immer Krieg. Anführer, die keinen Frieden bringen können. Der nicht enden wollende Moloch des Imperialismus. Und immer zahlen die Menschen mit Blutvergießen und Tränen.»