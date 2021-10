Mit Gehstock: Queen eröffnet walisisches Parlament

Die britische Königin hat traditionell das Parlament in Wales eröffnet und dabei den Helfern in der Corona-Pandemie gedankt. Sie stützte sich dabei auf einen Stock.

Queen Elizabeth II. hat bei der Eröffnung des walisischen Parlaments den Einsatz der Menschen in dem britischen Landesteil während der Corona-Pandemie gewürdigt.

«Wir alle sind denen zu Dank verpflichtet, die sich den Herausforderungen der vergangenen 18 Monate so hervorragend gestellt haben», sagte die Monarchin am Donnerstag in der walisischen Hauptstadt Cardiff. «Sie sind leuchtende Beispiele für den Geist, für den die Waliser so berühmt sind, einen Geist, dem ich persönlich so oft begegnet bin.»

Die 95-Jährige nutzte bei ihrem Besuch zum zweiten Mal in dieser Woche einen Gehstock. Außerdem nutzte sie einen Aufzug und nicht die Treppe. Zuvor war die Queen nur mit Gehhilfe gesehen worden, als sie sich vor fast 20 Jahren von einer Knie-Operation erholte. Begleitet wurde das Staatsoberhaupt von Sohn Charles, der den offiziellen Titel Prinz von Wales trägt, sowie dessen Ehefrau Herzogin Camilla.

Die offizielle Parlamentseröffnung war bereits nach der Wahl im Mai geplant gewesen, wurde aber wegen der Corona-Pandemie verschoben. Erst vor kurzem hatte die Queen auch das schottische Parlament in Edinburgh offiziell eröffnet. Im Vereinigten Königreich haben die Volksvertretungen der einzelnen Landesteile in einigen Bereichen wie der Gesundheitspolitik weitgehende Rechte. Den grundsätzlichen Kurs bestimmt aber die Zentralregierung in London.