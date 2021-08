Model und Schauspielerin: Cara Delevigne wird 29

Ungewöhnlicher Einsatz in London: Am Rande eines Stadtrennens durfte Top-Model Cara Delevigne Ende Juli mit einem Formel-E-Renner und mit viel Speed durch die britische Metropole düsen.

Und es hat ihr ganz offensichtlich Spaß gemacht: «Ich glaube, ich habe meine neue Berufung im Leben gefunden», schrieb sie danach auf Instagram. Für Überraschungen ist die Britin, die ihren ganz eigenen Kopf hat, schon immer gut gewesen. «Umarme deine Verrücktheit», lautet auch das Motto auf ihrem Instagram-Account. Heute wird sie 29 Jahre alt.

Cara Delevigne kommt aus einer wohlhabenden und illustren Familie, die schon lange zur High Society Londons gehört. Ans Modeln hatte sie eigentlich nie gedacht, entdeckt wurde sie eher zufällig durch die Mutter einer Freundin. Sarah Doukas, Chefin einer Modelagentur, ist auch die Entdeckerin von Kate Moss gewesen. Caras Schwester Poppy ist ebenfalls Model.

Karl Lagerfeld fühlte sich Cara Delevigne ganz besonders eng verbunden. Er zählte sie zu seinen Lieblingsmodels, bei zahlreichen Chanel-Shows lief sie in seinen Kreationen über den Catwalk.

«Er hat mein Leben verändert», erinnerte Cara an Lagerfeld, als dieser vor etwas mehr als zwei Jahren starb. «Er hat an mich geglaubt, als so viele andere nicht an mich geglaubt haben, mich eingeschlossen. Er hat mich auch mit einigen der wichtigsten und außergewöhnlichsten Menschen in meinem Leben bekannt gemacht», schrieb sie auf Instagram.

Aber nicht nur auf dem Laufsteg und vor den Foto-Kameras feiert Cara Delevigne, deren Markenzeichen die dunklen Augenbrauen sind, Erfolge - auch als Schauspielerin hat sie sich schon lange einen Namen gemacht. Sie mischte bei der durchgeknallten Comic-Action «Suicide Squad» ebenso mit wie in dem Drama «Life In A Year».

Vorläufiger Höhepunkt ihrer Schauspielkarriere ist aber sicherlich die Fantasy-Serie «Carnival Row», in der der Konflikt zwischen Mensch und Fabelwesen im Fokus steht. Cara Delevigne spielt darin eine Fee, Orlando Bloom einen Kommissar. Der Start der zweiten Staffel auf Amazon Prime Video ist noch offen.