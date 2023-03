Pedro Pascal hat «Buffy»-Episode nicht vergessen

Schauspieler Pedro Pascal (47, «Narcos») hat sich an die Dreharbeiten für die Serie «Buffy - Im Bann der Dämonen» erinnert. In einem Interview mit «Entertainment Tonight» erzählte er: «Ich musste mit der Vampir-Maske zu Mittag essen.» Der Chilene war dem Bericht zufolge nur kurz in der Serie zu sehen. Er spielte einen Erstsemester, der sich in einen Vampir verwandelte und kurz darauf von der Dämonenjägerin getötet wurde.

US-Schauspielerin Sarah Michelle Gellar (45), die die weibliche Heldin verkörperte, hat die kurze gemeinsame Zeit ebenfalls nicht vergessen. Sie teilte kürzlich auf Instagram ein Foto einer alten Szene mit ihrem Co-Star. Pascal weiß: «Ich habe in Long Beach ein Theaterstück aufgeführt und die Premiere verpasst, weil wir diesen sehr, sehr kurzen Moment drehen mussten.» Es sei ein Nachtdreh gewesen und Gellar habe ihn mit Eiscreme versorgt.

«Buffy – Im Bann der Dämonen» machte Sarah Michelle Gellar ab 1997 international bekannt. Die Serie handelt von der mit mystischen Kräften ausgestatteten Vampirjägerin Buffy Summers, die gegen dunkle Mächte kämpft. Pascal ist inzwischen als Kopfgeldjäger Din Djarin in der «Star War»-Serie «The Mandalorian» zu sehen. Die dritte Staffel startet am1. März beim Streamingdienst Disney+.