Peter Maffay schätzt die Kochkünste von Leslie Mandoki

Sänger Peter Maffay (73) schätzt an seinem Freund und Kollegen Leslie Mandoki (70) neben der Leidenschaft für Musik besonders dessen Kochkünste. «Leslies Kochkünste haben mindestens dasselbe hohe Format wie seine musikalischen Unternehmungen», sagte Maffay der Deutschen Presse-Agentur am Samstagabend bei der Feier zu Mandokis 70. Geburtstag in München.

«Die ungarische Küche ist voller wunderbarer Sachen; Leslie kommt aus Ungarn, ich komme aus Transsilvanien, das liegt eigentlich schon Tür an Tür» - auch kulturell und kulinarisch, sagte er. «Immer wenn es bei Mandokis gut duftet über den Zaun hinweg, dann werden wir vorstellig.» Maffay und Mandoki leben beide in Tutzing am Starnberger See.