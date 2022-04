Punk hält jung - Vivienne Westwood wird 81

Sie kreierte die ersten Outfits für Johnny Rotten und Co. und erschuf damit den ikonischen Punk-Look. Aber Vivienne Westwood ist nicht nur Modeschöpferin, sondern auch Aktivistin.

Die britische Designerin Vivienne Westwood 2016 in London.

Bevor sie in Paris und Mailand die Models auf den Laufsteg schickte, gab sie in London dem Punk seinen Look. Statt allerdings über alte Zeiten zu sprechen, engagiert sich die britische Mode-Rebellin Vivienne Westwood lieber für den Klimaschutz oder die Freilassung von Wikileaks-Gründer Julian Assange.

Mode allein war Westwood, die heute ihren 81. Geburtstag feiert, nie genug. «Ich wollte keine Modedesignerin sein», stellte sie 2009 im «Time»-Magazin klar. «Ich wollte lieber lesen und intellektuelle Dinge machen.» Nachdem Westwood in der Heimat anfangs belächelt worden war, wurde sie 1990 und 1991 als Britische Designerin des Jahres ausgezeichnet. 2006 wurde sie von Queen Elizabeth II. geadelt. Während Dame Vivienne im Herzen immer noch Punk ist, gehört ihre Mode längst zum Establishment