Sie macht ihr eigenes Ding - Sophia Thomalla wird 32

Sie ist nicht nur «die Tochter von». Sophia Thomalla hat sich in der deutschen Promi-Szene seit vielen Jahre einen glänzenden Namen gemacht.

Vor den Bundestagswahlen outete sie sich auf Instagram als CDU-Wählerin und erntete damit in den sozialen Medien einige abfällige und missbilligende Kommentare.

Stören wird das Sophia Thomalla sicher nicht. Vor ihren rund 1,3 Millionen Instagram-Followern gibt sie sich als toughe und selbstbewusste Frau. Heute wird sie 32 Jahre alt.

Als Tochter von Simone Thomalla hat sich Sophia inzwischen als Model, Moderatorin, Unternehmerin und Influencerin selbst einen Namen gemacht. Immer wieder ist sie im Fernsehen bei verschiedenen Sendungen und Shows zu sehen. Auf Instagram promotet sie als Investorin das Bau-Startup «Schüttefix» mit freizügigen Bildern vor Schotter, Kies und Sand.

In einem Punkt trat sie dann aber doch in die Fußstapfen ihrer bekannten Mutter. 2012 ließ sie sich für die deutsche Ausgabe des Playboys ablichten. Immer wieder für Aufregung sorgte auch ihre langjährige Beziehung mit Rammstein-Frontmann Till Lindemann. Sein Gesicht trägt sie für immer als Tattoo auf ihrem Arm. Langweilig wird es bei den Thomallas sicherlich auch in dem bevorstehenden Lebensjahr nicht.