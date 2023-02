Sylvester Stallone dreht mit Familie eine Reality-Serie

Tritt «Rocky»- und «Rambo»-Star Sylvester Stallone in die Fußstapfen der Kardashians? Eine neue Doku-Serie soll «einen Platz am Tisch einer der berühmtesten Familien Hollywoods» bieten.

Die Schauspieler Sistine Rose Stallone (l-r), Sylvester Stallone und das Model Jennifer Flavin. Stallone will mit einer Reality-Serie Einblick in sein Familienleben geben.

Action-Star Sylvester Stallone will mit einer Reality-Serie Einblick in sein Familienleben geben. In der geplanten Serie mit dem Titel «The Family Stallone» werden neben dem 76-jährigen Schauspieler seine Frau Jennifer Flavin Stallone (54) und die drei gemeinsamen Töchter Sophia (26), Sistine (24) und Scarlet (20) mitwirken, wie der Streamingdienst Paramount+ am Donnerstag (Ortszeit) bekanntgab. Nach dem Auftakt des geplanten Achtteilers im Frühjahr in Nordamerika sollen internationale Märkte folgen.

Laut der Beschreibung will der «Rocky»- und «Rambo»-Star sich in der Rolle, die ihm am wichtigsten sei - als Vater - präsentieren. Die Doku-Serie würde den Zuschauern «einen Platz am Tisch einer der berühmtesten Familien Hollywoods» bieten.

Paramount+ veröffentlichte dazu ein witziges Video, in dem Stallone als waghalsiger Kletterer an einer in Fels gemeißelten Nase baumelt, in einem überlebensgroßen Gesicht mit Stallones Zügen. Am Ende stürzt er in die Tiefe und landet wohlbehalten im Schnee. Die Töchter kommentieren trocken, dass dies für ihren Vater ganz normal sei. Der Werbespot soll am 12. Februar beim Super Bowl der National Football League laufen. Das NFL-Finale zählt zu den größten TV-Ereignissen des Jahres in den USA.