Volker Bruch löst mit Wanderung Rettungseinsatz aus

Mit einer abendlichen Wanderung hat der deutsche Schauspieler Volker Bruch («Babylon Berlin») einen Einsatz der Bergrettung im Piemont ausgelöst.

Der gebürtige Münchner, der in Berlin lebt, sei am Samstagabend alleine in der Gegend um die norditalienische Gemeinde Formazza nordwestlich des Lago Maggiore losgewandert und nicht zurückgekehrt, bestätigten die Behörden am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur. Kollegen aus dem Team des Films «2 Win», der dort gerade gedreht wird, fanden Bruch (42) demnach am Sonntag vor ihrer geplanten Abreise nicht im Hotel und verständigten die Behörden. Die Einsatzkräfte konnten nach eigenen Angaben mit Bruch Kontakt aufnehmen und seine Position auf etwa 2500 Metern feststellen. Im Telefonat habe er auf Englisch gesagt, es gehe ihm gut. Für die Suche wurde auch ein Hubschrauber eingesetzt.

Bruch dreht derzeit das Drama «2 Win» unter anderem mit Schauspielkollege Daniel Brühl (43). Der Film von Regisseur Stefano Mordini soll 2023 erscheinen. Darin geht es um die Rallye-Weltmeisterschaft im Jahr 1983, bei der das italienische Team dem deutschen den Titel streitig machen will.