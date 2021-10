Zwischen Country und Pop - Keith Urban wird 54

Eigentlich hatte Keith Urban im Jahr 2020 Konzerte in fünf deutschen Großstädten geplant. Doch dann machte sich die Corona-Krise breit und alle Auftritte mussten ersatzlos gestrichen werden.

Wenn eine Tour auch nicht möglich war, so konnte Urban zumindest mit seinem neuen Studioalbum an den Start gehen. "The Speed Of Now - Part 1" heißt es und landete sowohl in den australischen wie in den US-Country-Charts auf der Eins. Heute feiert der Sänger seinen 54. Geburtstag.

Erstmals auf sich aufmerksam machen konnte der Singer-Songwriter und Gitarrist kurz vor der Jahrtausendwende mit seinem selbstbetitelten Album «Keith Urban». Seitdem verfolgt er seinen musikalischen Weg weiter, hat jede Menge Preise gewonnen, 2019 wurde er zum «Entertainer des Jahres» gekürt. Seit 2006 ist Urban mit der Schauspielerin Nicole Kidman verheiratet, das Paar hat zwei Kinder.