Bond-Produzenten suchen noch keinen Craig-Nachfolger

Das Produzentenduo der James-Bond-Filme will vorerst nicht mit der Suche nach einem Nachfolger für Hauptdarsteller Daniel Craig beginnen.

«Momentan gibt es keine Suche. Wir schauen zurzeit wirklich nach niemandem», sagte die Produzentin Barbara Broccoli dem Online-Filmmagazin «HeyUGuys». «Wir wollen uns die Zeit nehmen, um Daniel Craig zu feiern, seine Amtszeit, die 15 Jahre, die fünf Filme. Wir wollen ihm seinen Moment geben. Deswegen haben wir nicht vor, in naher Zukunft mit unserer Suche nach dem nächsten Bond anzufangen.»

Der 25. James-Bond-Film «Keine Zeit zu sterben» (Originaltitel: «No Time To Die») feiert am Dienstag seine Weltpremiere in London und kommt am Donnerstag (30. September) in die deutschen Kinos. Es ist der letzte Film für den 53-jährigen Craig. Der Brite hatte die Rolle von Pierce Brosnan übernommen und spielte den berühmten Geheimagenten seit «Casino Royale» (2006) in fünf Filmen.

Angesichts zunehmender und teils wilder Spekulationen über mögliche Craig-Nachfolger hatte auch Broccolis Co-Produzent Michael G. Wilson vor kurzem klargestellt, dass man frühestens 2022 eine Entscheidung über einen neuen Darsteller treffen werde. Eins ist laut Broccoli und Wilson aber schon jetzt klar: James Bond wird auch in Zukunft ein Mann bleiben.